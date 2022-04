IJshockeyers Nijmegen Devils pakken na thriller titel in eerste divisie

Nadat Joël van Baarssen in de tweede periode wat terugdeed, stelde Jay Plamont orde op zaken: 3-1. Pieter Kronenburg bracht de spanning wederom terug (3-2), maar in de powerplay was daar Yordi Mater met een fraai schot van afstand en was Plamont scherp nadat de puck op een gevaarlijke plek bleef liggen: 5-2.

In de laatste periode scoorde Dragons-speler Van Baarssen de 5-3 en in de slotfase 5-4 via Lyam Last. Daarna ging het helemaal mis nadat Matej Kangyar een minuut voor tijd gelijkmaakte: 5-5. Plamont maakte daarna in overtime de bevrijdende goal en barstte het feest direct los.