IJshockeyers Nijmegen Devils verzuimen titelstrijd vroegtijdig te beslissen

UTRECHT - Nijmegen Devils liep zaterdagavond averij op in de titelstrijd van de eerste divisie. De Nijmeegse ijshockeyploeg verloor de derde wedstrijd in de best-of-five-serie van Utrecht Dragons (5-2), terwijl de ploeg juist het kampioenschap had kunnen pakken.

Devils won namelijk de eerste twee wedstrijden en stond op 2-0 in de serie. Nu volgt er een vierde duel in Nijmegen op 1 april. Als Nijmegen dan weer faalt, valt de beslissing een dag later in Utrecht.

In de eerste periode werden de intenties van Utrecht Dragons in een sfeervol Vechtsebanen direct duidelijk. Het thuisteam zette vol druk op de Nijmeegse verdediging. Uiteindelijk was het Devils dat de Utrechters zelf in het zadel hielp. Devils-speler Zino Vallen werd naar de strafbank verwezen, waarna Nigel Zwiers voor Dragons genadeloos toesloeg: 1-0.

Devils kreeg wel kansen, zo was Jay Plamont een aantal keer gevaarlijk en ook Floris Vooren een keer dicht bij een doelpunt.

Vooren en Plamont doen wat terug

Vooren vertolkte voor Devils in de tweede periode een hoofdrol. De jeugdinternational brak drie keer door de verdediging van Dragons, waarbij hij de derde keer ook afrondde. Dat was de 2-1, want even daarvoor had Dragons gescoord via Justus Bos. Vlak voor de dweilpauze liep Devils nog meer schade op, nadat Justin van Baarssen hard raak schoot (3-1).

Devils bracht de spanning negen minuten voor tijd volledig terug, toen Jay Plamont na een snelle draai scoorde. Na een straf van Dragons-speler Van Baarssen werd het in de slotfase nog spannend, maar Devils kreeg de puck niet in het doel voor de gelijkmaker. Aan de andere kant was het wel raak voor Indy Bontan en Van Baarssen: 5-2. Het team van coach Eric Mater moet daarom op herhaling.