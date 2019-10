IJshockeyers van Nijmegen Devils zetten coach Alexander Jacobs aan de kant

Hastu grijpt tegenstan­der bij de strot, Havana-doel­man stopt ermee

27 oktober LEEUWARDEN - Hastu won zaterdag eenvoudig bij Cometas in Leeuwarden: 19-37. De Nijmeegse ploeg, uitkomend in de tweede divisie D, staat na vier duels op de derde plaats met zes punten. ,,We hebben ze meteen bij de strot gepakt”, zei doelman Jan-Willem Takke. ,,Het was daardoor een soepele overwinning.”