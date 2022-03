IJshockeyformatie Nijmegen Devils is dicht bij titel in de eerste divisie

NIJMEGEN/UTRECHT - Nijmegen Devils heeft het kampioenschap in de eerste divisie bijna binnen. De Nijmeegse ijshockeyploeg won vrijdagavond van Utrecht Dragons (6-3), waardoor het in een serie van maximaal vijf finalewedstrijden 2-0 staat voor Devils.

Het team van coach Eric Mater kan vanavond (puck drop 20.30 uur) de klus klaren in Utrecht. De Nijmegenaren moeten dan wel winnen in schaatshal Vechtsebanen, anders volgt er nog een ontmoeting op vrijdag 1 april (in Nijmegen) en eventueel nog een wedstrijd op 2 april in Utrecht.

Vermeulen man van de wedstrijd

Devils boekte in eigen huis een zwaarbevochte overwinning, voor zo'n 375 toeschouwers in Triavium. Ondanks dat Devils voor de tweede keer won, liggen de clubs niet ver uit elkaar qua niveau. Dat de 23-jarige goalie Patrick Vermeulen zich ontpopte tot man van de wedstrijd aan Nijmeegse kant, is tekenend voor het geringe krachtsverschil. Mater: ,,Nijmegen en Utrecht zijn heel erg aan elkaar gewaagd. Maar wij hebben twee goede keepers en meer spelers die een doelpunt kunnen maken. Dat is tot nu toe het verschil in de serie.”

Devils maakte pas in de derde periode het verschil, nadat Boris van Bergen (1-1) en Jakub Corba (2-1) hadden gescoord. De stand bij aanvang van de derde periode was 2-2. Peter Vissers en Van Bergen breidden de score verder uit (4-2), waarna Floris Vooren en Corba zorgden voor de eindstand. Tussendoor scoorde Utrecht nog een keer: 6-3.

Geen promotie

Mocht Devils de titel pakken, dan promoveert de ploeg niet direct naar de eredivisie. De schaatsbond IJshockey Nederland bekijkt komende week met de clubs in de ere- en eerste divisie naar de competitieopzet voor volgend seizoen. Een van de scenario's die op tafel ligt is dat de eerste divisie verdwijnt en er met elf teams een grote eredivisie wordt gespeeld. Dit seizoen werd er na een halve competitie op regionaal niveau een schifting gemaakt, waardoor Devils in de eerste divisie belandde. Het hoogste niveau is de gesloten BeNe-league, waarin Nederlandse en Belgische ploegen het tegen elkaar opnemen.