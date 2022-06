Jellema kopt hoofdklasser Orion naar zege in eerste finalewedstrijd, ook Groesbeekse Boys ruikt promotie

Hartstoch­te­lij­ke aanmoedi­gin­gen ‘rode hoedjes’ ten spijt, Lewabo haalt finaledag op eigen terrein niet

BENEDEN-LEEUWEN - Lewabo is er in eigen huis niet in geslaagd de finale van de play-offs om de landstitel te halen. De eredivisie-tennissers gingen op zaterdag in de halve finale onderuit tegen Suthwalda uit Zuidwolde: 4-0.

11 juni