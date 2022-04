Judoka Geke van den Berg voelt overal ter wereld de steun uit Groesbeek

Als judoka Geke van den Berg een dag vrij is en zich niet in het zweet hoeft te werken in de sportschool of op de judomat van nationaal sportcentrum Papendal, pakt ze de auto naar Groesbeek. Ze woont in Oosterbeek, maar in haar geboorteplaats voelt ze zich het meest thuis. Vanuit het heuveldorp krijgt ze de onvoorwaardelijke steun van haar ouders Willie en Angeliek, haar tweelingbroer Jens en oudere broer Stijn.