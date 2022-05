Juliana kan platte kar al bestellen, Achilles krijgt pak slaag van Achilles

Achilles’29 degradeert uit hoofdklas­se: ‘Kansloze missie’

GROESBEEK - Het was al drie seizoenen onvermijdelijk, maar Achilles’29 is na de 4-1 nederlaag tegen Rijnvogels écht gedegradeerd uit de hoofdklasse A. ,,Binnen twee jaar willen we op dit niveau terug zijn.”

8 mei