Juliana’31 opnieuw zeer effectief

Zo viel in de rust Onder 19-aanvaller Jesper Eigenhuijsen verdienstelijk in. Hij had een aandeel in de 0-1 van Jop van Lith. Niet veel later scoorden ook Jens Rossen (kopbal uit een corner) en Thomas Loning (0-3). De treffer van de Achterhoekse tegenstander kwam te laat. Trainer Ton Kosterman was een gelukkig mens. „Het is mooi om te zien hoe Jesper beweegt en zich overal slim aanbiedt waardoor wij gevaarlijker werden”, zei hij. „We waren zeer effectief, tegen een goede tegenstander. Het maakt mij blij en gelukkig.”