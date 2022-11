Kelderkraker van tweede klasse is prooi voor NEC, Victoria pakt periodetitel

De toeschouwers op de Eendracht waren toen nog net niet in slaap gesukkeld. Pas na ruim een half uur was de eerste kans in de wedstrijd te noteren. Een geblokt schot van Sergio Vieira kwam voor de voeten van NEC-middenvelder Lucas van den Heuvel, maar zijn inzet rolde naast het doel.

Kort voor rust kwam de ontlading er alsnog, toen Gatsjatrian voor de openingstreffer tekende. De spits speelde zich technisch vaardig vrij, waarna hij met een volley van afstand Beuningse Boys-goalie Tim van Lierop verschalkte: 1-0.

Dat in de tweede helft geen doelpunt viel, was een klein wonder. Aan beide kanten volgden de kansen elkaar in rap tempo op. Zo dacht Gatsjatrian na een uur zijn tweede treffer te maken, maar deze werd afgekeurd wegens buitenspel. In de slotfase werd ook de uitploeg nog erg gevaarlijk via Bart Schiks. De spits zag zijn inzet met buitenkant voet nipt langs de kruising vliegen.

EERSTE KLASSE

Spektakel bij Leones

Wedstrijden van Leones staan dit seizoen garant voor veel doelpunten en spektakel. De voetballers uit Beneden-Leeuwenaren scoorden in de laatste vier wedstrijden in de eerste klasse D veertien keer en kregen evenveel tegengoals. Na twee nederlagen won de ploeg van trainer André Cornelissen zondag met 6-3 van Voorwaarts Twello.

,,We benutten de kansen nu beter dan vorig seizoen”, stelde Cornelissen. ,,Wel zijn er nog fases waarin we te slordig zijn. De concentratie over de volle 90 minuten is een verbeterpuntje.”

Na een snelle achterstand leidde Leones bij rust met 3-2. Dylan van de Ven (2), Ilias el Hammouti (2), Daniël van Leest en Bram Kooijmans scoorden. Leones wisselt met Voorwaarts stuivertje en staat nu zevende.

DERDE KLASSE

Koploper Quick ligt op schema

In de strijd om de eerste periodetitel heeft Quick 1888 goede zaken gedaan door op eigen veld met 3-0 te winnen van Angeren. De ploeg staat tweede maar heeft de minste verliespunten. Kort voor rust zorgde Lars Janssen voor de bevrijdende 1-0, waarna Nick Dekker halverwege de tweede helft de score opvoerde naar 2-0. In de slotfase maakte de Nijmeegse ploeg van trainer Bram Remkes ook nog 3-0.

Op eigen veld haalde Brakkenstein uit door met 5-0 te winnen van Rood Wit. Voor de ploeg van trainer Niels Voet scoorden Bram van ’t Hullenaar en Tom van den Boogaard in de eerste helft. Gijs Walthaus, Rick van Eijk en opnieuw Walthaus voerden de score verder op.

,,Winnen is aansluiten op de ranglijst, anders hadden we naar onderen moeten kijken”, zei Voet. In de eerste helft zag hij zijn ploeg twee keer scoren uit spelhervattingen. ,,Rood Wit ging drukken in de tweede helft, waarbij wij met ballen op de lat goed wegkwamen. Dankzij de ruimte die we in slotfase kregen, konden we nog drie keer scoren. Ik ben zeer tevreden met de overwinning.”

In Huissen boekte Trekvogels een overtuigende 0-3 zege op Jonge Kracht. De ploeg van trainer Erwin Koen stond halverwege al met 0-2 voor na twee treffers van Louan Aarts.

,,De eerste helft hebben we goed gespeeld. In de tweede helft werden wij achteruit gedwongen en heeft Jonge Kracht ook nog de lat geraakt”, zei trainer Koen na afloop. In de slotfase van de wedstrijd voerde Koen Lensen de score op naar 0-3.

Koploper SCE blijft het prima doen in de derde klasse. De gepromoveerde ploeg won op eigen veld met 3-1 van HAVO. Jayrell Terziyan zette zijn team in de eerste helft met twee treffers op een 2-0 voorsprong. Na de aansluitingstreffer van HAVO in de tweede helft, zorgde Nicky Sander in de slotfase voor de 3-1 voor de ploeg van trainer Theo van Cleef.

In Nijmegen leed Blauw Wit een 0-3 nederlaag tegen Driel. Nadat de ploeg van trainer Roel Hendriks kort voor rust achter kwam, moest het team in de tweede helft toezien hoe de ploeg uit Driel de score in het laatste kwartier opvoerde tot de uiteindelijke 0-3 eindstand.

In Boven-Leeuwen versloeg DSZ op eigen veld DVOL uit Lent met 3-2. Laurens van Breumel en Bram van Baren, vanuit een strafschop, zorgden ervoor dat DSZ na twintig minuten met 2-0 voor stond. Na de 2-1 van DVOL, een bal die via de rug van DSZ-speler Stijn ’t Jong het doel inrolde, was het DVOL dat in de 80ste minuut vanuit een strafschop terugkwam tot 2-2.

Laurens van Breumel zorgde in de 85ste minuut voor de driepunter door de 3-2 te maken. ,,Het ging vandaag goed”, zei DSZ-trainer Arjen Kuijpers nuchter. ,,De moreel in het team is prima en de werklust super. Iedereen vecht voor elke meter.”

VIJFDE KLASSE

Periodetitel voor Victoria

Victoria’25 revancheerde zich van de teleurstellende 1-1, vorige week, tegen SV Nijmegen en boekte zondag in Horssen een klinkende overwinning op AAC-Olympia: 0-6. De ploeg van trainer Gert-Jan Reijnen pakt daarmee de eerste periode in de vijfde klasse D.

,,Ik ben blij dat we de teleurstelling van vorige week hebben omgezet naar iets positiefs”, zei hij. ,,De jongens willen graag en knokken om er het maximale uit te halen. We staan terecht bovenaan en gaan deze lijn doorzetten.” Boy de Swart (2x), Bryan Croonen (3x) en Martijn Kolvenbach scoorden voor de Afferdense ploeg.

