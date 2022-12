Korstanje op WK zwemmen uitgeschakeld op de 50 meter vlinderslag

Nijmege­naar Foppen verbetert zich niet op EK cross: winst naar favoriet Ingebrigt­sen

TURIJN - Mike Foppen heeft zondag niet voor een topklassering kunnen zorgen op het EK veldlopen in Turijn. De Nijmegenaar was in het begin van de race over 10 kilometer vooraan te vinden, maar moest het uiteindelijk doen met de 24ste plek (30.44).

