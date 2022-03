Krayenhoff-Nijmegen: polletjes beslissen kraker tussen vrienden én broers

Update De Treffers snakt naar zege maar moet geduld hebben: duel met IJsselmeer­vo­gels afgelast

GROESBEEK - De Treffers is toe aan een overwinning. Met slechts één zege in de laatste vijf wedstrijden presteert het Groesbeekse voetbalelftal ondermaats voor een topploeg in de tweede divisie. Maar de drie punten laten nog minimaal een week op zich wachten, nu het duel met IJsselmeervogels van zaterdag is afgelast.

11 maart