Kropman geeft in Baarn jeugd Rapiditas een kans

Jing Long Weng bezorgde Rapiditas de enige overwinning , door Sander Jong met 6-4 en 6-4 te verslaan. Een sterke zege voor het talent uit de ploeg van Kropman. ,,Hij had nog nooit van hem gewonnen”, zei Kropman. ,,Jing is bezig aan een goede serie wedstrijden, maar dit was zijn debuut in de eredivisie. Mooi dat hij het daar ook heeft laten zien.”

Dit seizoen degradeert er geen enkele ploeg uit de eredivisie. Omdat die druk ontbreekt, kan Kropman investeren in de toekomst. In het openingsduel tegen landskampioen Naaldwijk (1-5, vorige week in Nijmegen) stelde hij nog een mix van ervaring en talent op, in Baarn nam hij alleen maar onervaren spelers mee.

,,Daarom was deze dag oké, ook al pakten we maar één punt”, sprak Kropman. ,,Ze spelen in deze competitie tegen spelers die ze op toernooien zelden tegenkomen. Daar leren ze ontzettend veel van. Daardoor hoop ik dat ze sneller uitgroeien tot vaste waarde.”

In het andere mannenenkelspel verloor Jim Henderikx van Elgin Khoeblal (6-4, 6-2). Chanel Janssen had weinig kans tegen de sterke Richel Hogenkamp (6-0, 6-1), Danique Havermans was tegen Annelin Bakker (6-4, 6-4) dichter bij een zege. Het tweetal ging in het vrouwendubbel met 6-2 en 6-2 ten onder tegen Hogenkamp en Rosalie van der Hoek.

Kropman baalde eigenlijk alleen van de nederlaag van Hendrikx en Weng tegen Jong en Khoeblal (6-4, 6-4). ,,Zij serveerden net wat beter, waardoor er op onze servicegames wat druk kwam te staan. In de tweede set hadden we bij 4-3 twee breekpunten, maar die werkten ze makkelijk weg.”