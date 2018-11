Krumins verbaast zichzelf met ‘dikke pr’ bij Zevenheuvelenloop

Van der Meijden valt uit bij Zevenheuve­len­loop en mist EK cross

14:36 NIJMEGEN/GROESBEEK - Ruth van der Meijden is zondag tijdens de Zevenheuvelenloop na 3 kilometer uitgevallen met een blessure. De 34-jarige atlete uit Groesbeek kreeg last van een spierverrekking in haar linkerkuit. Ze mist door de kwetsuur het EK cross, begin december in Tilburg.