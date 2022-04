Kruys nog niet op het veld bij De Treffers: club moet er eerst uitkomen met Gesthuizen

Toeschouwer

Kruys zou maandag voor het eerst voor de groep staan. De oud-speler van FC Utrecht en RKC Waalwijk was zaterdag nog aandachtig toeschouwer bij de riante overwinning van De Treffers op hekkensluiter ASWH (0-5). Hij debuteert zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Rijnsburgse Boys. De aftrap van dat duel is met drie uur vervroegd naar 15.00 uur, zodat De Treffers meer rust heeft voor de confrontatie met Scheveningen komende maandag (tweede paasdag).

De 60-jarige Kruys is de derde hoofdtrainer van De Treffers dit seizoen. Gesthuizen nam in oktober juist het stokje over van Jan de Jonge, die naar Samsunspor in Turkije vertrok. De afgelopen twee competitieduels was de coaching in handen van assistent Bas Peperkamp.