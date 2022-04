Late rake rebound Wouterse bezorgt Orion een superweek

ROSMALEN - Een doelpunt in de slotfase zondag heeft Orion een topweek bezorgd in de hoofdklasse B. De Nijmeegse voetballers versloegen woensdag Juliana’31 (1-3) en wonnen dit keer bij OJC Rosmalen: 1-2. Frenk Wouterse werd met zijn rake rebound matchwinnaar.

Na rust had Jevrin Nunez voor de 1-1 gezorgd. Op het moment dat Wouterse de 2-1 maakte (een bal van Sjoerd Freriks kwam terug van de paal) stond OJC met tien man. Oud-prof Kevin Brands was te laat met een tackel op Wouterse. „We wisten dat OJC een fysieke ploeg is en dat we moesten blijven voetballen over de grond”, sprak Orion-trainer Jeroen van Haaren. „Dat hebben we gedaan en dat levert ons nu een superweek op.”

Het was volgens de oefenmeester niet alleen maar rozengeur en maneschijn in Brabant. Doelman Stan Bruijsten kon zich daardoor onderscheiden in drie een-op-een-situaties. Van Haaren: „Hij was de man van de wedstrijd.” Woensdag speelt Orion opnieuw tegen OJC, maar dan in Nijmegen. Het restant van een eerder gestaakt duel (na een opstootje op de tribune) van enkele weken geleden wordt dan uitgespeeld.

Juliana’31 maakte het koploper Baronie erg lastig in Breda: 1-0. Na een uur spelen ging het door een fout in de verdediging mis, maar in slotfase was invaller Vincent van Beek twee keer dicht bij de gelijkmaker. Hij raakte de lat en een andere poging werd uit de kruising gehaald door de Brabantse doelman. Ook raakte Jop van Lith daarvoor al de lat. Juliana-trainer Kosterman: „Ze hadden daarbij het geluk van een koploper.”

Al had Baronie zelf ook kansen om de score verder uit te breiden, was de oefenmeester van de Maldenaren toch tevreden. „We hebben ons goed hersteld na de nederlaag van afgelopen woensdag (1-3 tegen Orion, red). We hebben onze huid duur verkocht.”

Het Wijchense AWC ging onderuit bij concurrent RKZVC: 3-0. Voor rust scoorde Jens Schutten de 1-0, maar pas na de pauze ging het echt mis voor de uitploeg. Een ongelukkig eigen doelpunt van Job van de Groes brak het team van trainer Camiel Jager op. De goal werd eerst afgekeurd vanwege buitenspel. „Maar dat kan natuurlijk niet bij een eigen goal, dus die beslissing werd teruggedraaid. Dat was voor ons de nekslag.”

Een gehavend AWC was juist bezig aan een goede tweede bedrijf, maar in de slotfase scoorde Mitchell Jansen voor de ploeg uit Zieuwent: 3-0. Jager miste veel basisspelers door blessures. „Pure pech, van een jukbeen tot knieën en enkels.”

Waar Orion en Juliana zich stevig in de top acht van de ranglijst hebben genesteld, moet AWC met tiende plek nog oppassen niet in degradatiemoeilijkheden te komen. Jager: „We moeten én gaan nog punten pakken.”