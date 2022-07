Laura Aarts terug naar Hongaarse topclub Dunaújváros

Pas in januari verhuist ze naar Hongarije. Tot die tijd blijft ze in Nederland wonen voor haar studie fysiotherapie en zal ze op en neer vliegen. ,,Ik ga nu mijn derde studiejaar in en dat bestaat nog uit twintig weken praktijklessen”, zegt Aarts. ,,De stages zal ik pas doen na de Spelen van 2024 in Parijs. Het is mijn plan om tot dan bij Dunaújváros te spelen en met Oranje naar de Spelen te gaan.”

Haar eerste periode bij Dunaújváros kostte Aarts in 2019 haar plek in Oranje. De bondscoach van destijds, Arno Havenga, wilde dat alle speelsters fulltime in Zeist met het Nederlands team zouden trainen in aanloop naar de Spelen in Tokio. Aarts wilde bij haar club in Hongarije blijven en deed dat ook.