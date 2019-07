Laura Smulders is oppermachtig tijdens NK BMX

Het team TVE Sport, van de Horssense teammanager Frank Smulders, kende een goed weekeinde. Naast het eremetaal voor zijn dochters won Wouter Segers het Belgisch kampioenschap en eindigde Stef van Doren als tweede bij de junioren.



,,Geweldig wat wij met een kleine groep mensen voor elkaar hebben gekregen. Dit is een bevestiging dat we de juiste route hebben gekozen.”



Laura en Merel Smulders splitste zich met een aantal teamgenoten voor dit seizoen af van Team TVE Oegema. Zij sloegen een nieuwe koers in, met meer vrijheid voor het invullen van het trainingsprogramma. Ook wordt er intensiever samengewerkt met de bondscoaches van het Nederlandse team, dat op sportcentrum Papendal in Arnhem traint.



Laura Smulders is het uithangbord van de ploeg, zij is de regerend wereldkampioen. Ze was in Erp gisteren oppermachtig en domineerde in iedere ronde van start tot finish.



,,Ze moet het elke keer maar weer laten zien, dat brengt een flinke druk met zich mee”, aldus haar vader Frank. ,,Tot nu toe weet ze elke keer de motivatie te vinden om haarzelf weer te verbeteren. Dat is ook wat de trainingsresultaten uitwijzen.”