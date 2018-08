Laura Smulders uit Horssen opnieuw Europees kampioen BMX

Talenten Konings en Nieuwboer sterkste bij Rapiditas Open

29 juli NIJMEGEN – In de hoogste categorie van het tennistoernooi Rapidtas Open won zowel bij de mannen als bij de vrouwen een talent. Bij de mannen was Ruben Konings (20) zondag in Nijmegen de sterkste. De als eerste geplaatste tennisser uit Rheden won in twee sets van Sander Jans (6-4, 6-2).