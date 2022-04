Leden van voetbalclubs VVLK en SVO stemmen massaal vóór fusie

,,Dit is een fantastische uitslag, waarmee de toekomst van VVLK en SVO is veiliggesteld”, zegt VVLK-voorzitter Hans Bartels. ,,Ik was vooraf nog wat gespannen. Er is twee jaar overheen gegaan en in die tijd hebben we veel verschillende geluiden gehoord als bestuur. Wel is het zo dat nu pas het echte werk begint. Juridisch en organisatorisch moet alles gelijk worden getrokken , dat is een enorme klus. En daar hebben we het overgangsjaar echt voor nodig.”