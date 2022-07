Leones begint ook met zaterdagteam: ‘Goed voor de doorstroming’

Hatert stelt terugkeer uit, zaterdag­ploeg Beuningse Boys gaat tóch door

NIJMEGEN - Hatert keert komend seizoen nog niet met een eerste elftal terug in de hoogste amateurvoetbalcategorie (A-categorie). De Nijmeegse club was druk bezig om een team samen te stellen dat de vijfde klasse in zou gaan, maar oordeelt dat het daar toch nog te vroeg voor is.

18 juni