Lewabo start eredivisieseizoen met gelijkspel bij topploeg Nieuwerkerk

Tennisclub Lewabo is het eredivisieseizoen maandag begonnen met een gelijkspel bij Nieuwerkerk in Nieuwerkerk aan den IJssel én Rotterdam: 3-3. Vanwege de regenval werd er tijdens het duel namelijk een sporthal in de naastgelegen stad opgezocht.

Volgens coach van de Beneden-Leeuwenaren Bjorn Graven zette zijn ploeg een prima resultaat neer. ,,Nieuwerkerk haalt eigenlijk ieder seizoen wel de play-offs, dus dit is voor ons een mooie start”, zei de trainer uit Wamel.

,,De uitslag was gezien de duels terecht, al had er ook meer ingezeten. Thiemo de Bakker serveerde voor de wedstrijd, maar verloor uiteindelijk toch. Toen onze speler Michel Meijer gelijk stond, moesten we vanwege de regen naar binnen. Dat was 20 minuten rijden, hij is meer een gravelspeler dan dat hij binnen uit de voeten kan.”

14-jarige uitblinker

Uitblinker aan Lewabo-kant was de 14-jarige Thijs Boogaard. Hij won zijn enkelspel van Alban Meuffels 0-2 (2-6 en 5-7) en in het dubbelspel samen met De Bakker van Jeroen Camfferman en Daniel Verbeek na een tiebreak: 0-2 (2-6 en 6-7). Graven, die de vaste coach is van Boogaard: ,,Ik werk iedere dag met hem, dus ik weet wat hij kan. Maar zo presteren in de eredivisie blijft toch wel een bijzonder verhaal.”

De Belg Stefan Wauters haalde ook een punt binnen voor Lewabo, hij verloor later op de dag wel het dubbelspel als duo met Remko de Rijke. ,,Stefan had nog niet kunnen spelen buiten, want in België gaan de banen later pas open. Zijn punt kwam als een verrassing, dat heeft hij ontzettend knap gedaan.”

