Lewabo zit in de hoek waar de klappen vallen

DEN BOSCH - Lewabo kent nog steeds opstartproblemen in de eredivisie. De tennissers uit Beneden-Leeuwen gingen in het tweede duel opnieuw onderuit, De Pettelaer was in Den Bosch te sterk: 4-2. De ploeg van coach Bjorn Graven heeft nu drie punten uit twee duels.

De club heeft nog vijf wedstrijden om bij de beste vier van de ranglijst te eindigen en zich te plaatsen voor het finaleweekeinde op het eigen sportpark. Omdat Lewabo in 2019 landskampioen is geworden, mag de club de play-offs organiseren. „Er is geen haar op mijn hoofd die niet denkt aan het mislopen van de finales”, zei Graven. „Maar het is duidelijk dat het niet vanzelf gaat.”

Zondag volgt volgens de coach uit Wamel in eigen huis een sleutelduel tegen Leimonias uit Den Haag. „Dan moeten we minimaal vier punten pakken (vier van de zes duels winnen, red). Zij zijn een directe concurrent voor de top vier.”

Graven sluit niet uit dat hij wat door gaat wisselen, hij heeft vijftien spelers tot zijn beschikking. Tegen De Pettelaer pakten Aloys van Baal en het dubbelduo Thiemo de Bakker/Stefan Wauters de punten. De Bakker en Wauters verloren wel in het enkelspel, net als de 13-jarige Thijs Boogaard. Boogaard nam het op tegen Peter Lucassen (6-2 en 6-2). Graven, die voor het seizoen had aangegeven de jongeling vaker in te willen zetten: „Ik was zeker niet ontevreden over zijn duel.”

Teleurstelling was er wel over de verliespartij van het duo Jesper de Jong en Van Baal. Tegen Bart Stevens en Jesse Timmermans ging het twee keer mis na een supertiebreak. „Dat was erg zonde, juist omdat we na de drie verloren enkelpartijen vol hadden ingezet op de dubbels.”