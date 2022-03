Linkerrijtje ver weg voor AWC na nieuwe nederlaag

UDEN - AWC dreigt na de tweede nederlaag op rij in de hoofdklasse B de aansluiting met de middenmoot kwijt te raken. De Wijchense voetballers verloren zaterdagavond met 2-1 bij UDI’19. De subtopper uit Uden nam in de 18e minuut de leiding. Kort na rust volgde de 2-0. „Dat was een domper”, vond trainer Camiel Jager van AWC. „Maar daarna hebben we veerkracht getoond door terug in de wedstrijd te komen.”