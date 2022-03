Luuk Maas pakt Nederlandse titel op halve marathon tijdens Stevensloop, Koster oppermachtig bij de vrouwen

Bij de vrouwen pakte de Zuid-Hollandse Maureen Koster al vroeg de leiding. De debutante op de halve marathon had na 10 kilometer al een voorsprong van 25 seconden op Jacelyn Gruppen en Ineke van Koldam.



Ze consolideerde die voorsprong de hele race en schreef de Nederlandse titel op de halve marathon bij op haar toch al indrukwekkende palmares in een tijd van



De Groesbeekse Ruth van der Meijden had zich in de ochtend afgemeld, ze was nog niet voldoende hersteld van een coronabesmetting.