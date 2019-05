Marikenloop strikt topatlete Susan Krumins

Krumins dook vorige week nog in de Verenigde Staten onder de limiet op de 10.000 meter voor de WK, later dit jaar in Doha (Qatar).



Het is lang geleden dat de 32-jarige Nijmeegse meedeed aan de Marikenloop. 2013 was haar laatste keer, toen won ze de wedstrijd over 5 kilometer. Tien jaar eerder, in 2003, werd ze als 16-jarige juniore derde bij de eerste Marikenloop. In 2004 eindigde ze als tweede.



Kim Dillen, Anne Luijten, Mariska Dute en Yasmin Hillebrink zijn voorhand de belangrijkste concurrentes van Krumins.