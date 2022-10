Max de Wijze: een combinatie van Quick, koffie en wijn

Feest in thuisdorp Bergharen na Europese titel Mulders en Van de Wiel

BERGHAREN - Europees kampioen zijspanmotorcross Frank Mulders toonde zich samen met zijn bakkenist Aivar van de Wiel ook op zijn thuisbaan in Bergharen onverslaanbaar. Of het duo samen de pas veroverde EK-titel gaat verdedigen, is echter de vraag die in de komende weken wordt beantwoord.

9 oktober