Met Ladies Tour bereikt hype vrouwenwielrennen ook Nijmegen

,,De populariteit van het vrouwenwielrennen is echt enorm toegenomen. Zeker sinds de laatste Olympische Spelen’’, zegt de Wageningse klassementsleider Van Vleuten voor de start van de 132,3 kilometer lange etappe Nijmegen - Nijmegen. ,,Dat merk je ook in de Ladies Tour weer. Er komen zoveel mensen kijken bij de starts dat ik helaas haast niet meer aan alle verzoeken om op de foto te gaan kan voldoen. Dat is nieuw voor me.’’



Het peloton krijgt op dag twee van de zesdaagse Ladies Tour in het Rijk van Nijmegen een zware klimexercitie voor de wielen. Kuitenbijters als Van Randwijckweg, Oude Holleweg en Zevenheuvelenweg moeten ieder zeven keer worden bedwongen voor de finish aan het eind van de middag volgt op de licht oplopende Nijmeegse Voerweg.



Na haar machtige zege dinsdag in de proloog door Arnhem verdedigt Van Vleuten een voorsprong van zeven seconden op landgenote Van der Breggen. Ze heeft acht seconden voorgift op nummer drie Ellen van Dijk.