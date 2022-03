Midden in de nacht hoorde Achilles-speler Benjamin Maria: ‘Je wordt international van Aruba’

Vocasa: werklust kan fouten niet compense­ren

NIJMEGEN - De volleyballers van Vocasa zijn de strijd om de vijfde plek in de eredivisie begonnen met een nederlaag bij VC Limac: 3-1 (25-22, 25-16, 24-26, 25-21). De Nijmegenaren sneden zichzelf zondag in het eerste duel in de ‘B-poule’ van de eredivisie in de vingers met het maken van te veel fouten.

