Mountainbiker Van Eck ondanks pech toch gelukkig op WK: ‘Mijn kortetermijngeheugen was een gatenkaas’

Van Eck (inmiddels woonachtig in Malden) keerde namelijk na drie maanden blessureleed terug in het wedstrijdcircuit. Halverwege mei liep hij tijdens een techniektraining in het Duitse Winterberg een hersenschudding op. ,,Ik dacht toen: even rustig fietsen, zorgen dat mijn conditie niet te ver terugloopt en dan snel weer door”, vertelt Van Eck. ,,Dat viel tegen. Ik kreeg een gigantische terugslag. Had veel last van hoofdpijn. Pas afgelopen maandag heb ik definitief te horen gekregen dat ik helemaal hersteld ben.”