Na de Olympische Spelen is Oranje veranderd in roze: tophockeyer Robbert Kemperman is international af

Hij rept over opluchting nu de keuze is gemaakt. Over meer tijd voor vrienden en familie. Zijn sabbatical bij Oranje doet Robbert Kemperman zichtbaar goed. Na drie Europese titels, drie WK-medailles en bijna 250 (!) interlands is het mooi geweest. Voorlopig dan toch. Want de hockeyer uit Molenhoek sluit een comeback in het Nederlands team niet uit.