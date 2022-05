Na de tranen volgt al snel een nieuwe doelstelling voor NMHC

Volledig scherm Teleurstelling bij speelster Pleun van Dommelen, na het slechte nieuws uit Rotterdam. © David van Haren

In een uithoek van het sportcomplex van NMHC vormt zich een kring van gespannen hockeysters. De bedrukte gezichten slaan snel om in verdrietige gezichten. Er wordt gehuild en getroost, gepraat en gebaald. Want via de telefoon van coach Bas de van der Schueren sijpelt het slechte nieuws uit Rotterdam door. HBS verliest met slechts één doelpunt verschil (1-0) bij de kampioen en plaatst zich zodoende voor de play-outs. De Nijmeegse ploeg houdt Groningen op 1-1, maar dat is niet voldoende. Het doelsaldo van NMHC is één doelpunt slechter dan dat van de concurrent uit Bloemendaal.

Ambitieus

De Nijmeegsen zijn gedegradeerd. NMHC speelde in het seizoen 2017-2018 nog op het hoogste niveau, de hoofdklasse. Volgend seizoen komt de club met het vrouwenteam uit in de overgangsklasse, het derde Nederlandse niveau. ,,Het is een luxe om als club twee teams in de promotieklasse (de mannen komen ook uit op dat niveau, red) te hebben”, zegt Henk Peters, voorzitter van de tophockeystichting van NMHC en de technisch manager van de club. ,,Daarvan waren we ons altijd bewust. Het is nu aan ons om met de speelsters en staf in gesprek te gaan. Er zal ook wat vers bloed bijkomen, want we blijven ook met de vrouwenploeg ambitieus. We gaan straks voor het kampioenschap.”

De afgelopen seizoenen werd NMHC nog gered door corona. De competitie werd daardoor twee keer niet uitgespeeld. Dit seizoen was hectisch, met het opstappen van trainer Richard de Snaijer in de winter en het plotselinge vertrek van aanvoerster Tessa Schoenaker. Peters: ,,Er zijn veel gesprekken gevoerd. We moeten daar lering uit trekken, maar ik verwijt niemand iets. Ik ben er juist trots op hoe het team zich vanaf februari heeft opgericht.”

Profielschets

De Nijmeegse club maakt er geen geheim van met de mannen naar topniveau te willen. Dit seizoen lukt dat nog niet. Gaat aandacht voor de mannen ten koste van de vrouwen? Peters zegt van niet. ,,In beide ploegen steken we net zoveel energie, tijd en aandacht. Zo gaan we bijvoorbeeld voor de jeugdopleiding coaches voor twintig uur in de week aanstellen en een profielschets maken voor een trainer die past bij het team.”

Of dat betekent dat het coachingsduo De van der Schueren en Yvonne van den Hoorn vertrekt, is niet duidelijk. Aan zijn verdrietige speelsters geeft De van der Schueren een boodschap mee. ,,Dat ik trots op ze ben, want dit seizoen is een rollercoaster geweest. Uiteindelijk is het heel simpel en hebben we te weinig punten gepakt. We hebben goed hockey gespeeld, maar dat niet altijd omgezet in winst. Dat neemt niet weg dat we stappen hebben gezet als ploeg.”

Niet voorzien

Het zwarte scenario – één doelpunt tekort – was niet voorzien, de staf had een grotere uitslag van Rotterdam verwacht. Tegen Groningen scoort Tessa Verweijen in het vierde kwart op fraaie wijze voor NMHC, maar vier minuten voor tijd breekt de opponent één keer door de verdediging en slaat Merel de Wit toe.

De NMHC-speelsters mengen niet lang na de deceptie op het terras tussen het publiek voor de wedstrijd van de mannen. ,,Dat is zo’n voorbeeld van een stap die we hebben gezet. Zelfs nu we gedegradeerd zijn, richten we ons op, zoals we vaker dit seizoen deden.”