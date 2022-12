Nabil Daghouch wint met Union, zonder zijn trouwste fan

Nijmege­naar Sturing gaat niet naar WK, maar blijft hopen op belletje van bondscoach Canada

Een Nijmeegse voetballer in het shirt van Canada op het WK in Qatar? Het had zomaar gekund. Frank Sturing zat bij de voorselectie van het land dat voor het eerst sinds 1986 meedoet aan het wereldkampioenshap. De ex-NEC’er viel af, maar hoopt dat het Sprookje van Sturing nog altijd uitkomt.

20 november