NEC-amateurs en Achilles’29 jagen op eerste overwinning

Nijmeegse hockeyers blijven op het goede spoor in promotie­klas­se, ondanks gelijkspel

NIJMEGEN - De hockeyers van Nijmegen speelden gisteren in de promotieklasse gelijk tegen Hurley (2-2) en liepen zodoende voor het eerst in drie duels tegen puntenverlies aan. Tegen de bezoekers uit Amstelveen is dat geen schande, want de uitploeg was vorig seizoen actief in de hoofdklasse, het hoogste niveau.

25 september