NEC-amateurs snakken naar eerste zege, DIO te sterk in Nijmegen

De formatie, die vorig seizoen degradeerde, wacht nog op zijn eerste overwinning in de competitie en staat onderaan met één punt. Aan voetballende kwaliteiten schort het niet bij NEC, zo blijkt uit het combinatievoetbal dat door de Nijmegenaren met regelmaat wordt gespeeld. In aanvallend opzicht zit er echter zand in de motor en verdedigend geklungel leidde zondag de Drutense doelpunten in.

Al na vijf minuten maakte aanvoerder Arthur van den Eeckhout dankbaar gebruik van een gat in de Nijmeegse defensie. De thuisploeg had veel balbezit, maar defensief geschutter zorgde ervoor dat even later Tobias Vonk de 2-0 kon maken. Kort voor rust was ook Fahim Awad, die na een individuele actie doelman Mareno Floris omspeelde, nog trefzeker bij DIO’30: 0-3. Die ploeg won dit seizoen al drie keer.