NEC-amateurs snakken naar eerste zege, Quick overtuigend aan kop, tiki-taka bij Rood Wit

VIERDE DIVISIE AWC wint wéér en komt op gelijke hoogte met koploper, Orion dankt debutant

WIJCHEN - AWC is in de vierde divisie B op gelijke hoogte gekomen met koploper HVCH. De Wijchense voetballers versloegen de ploeg uit Heesch, die als kampioen van de eerste klasse C is gepromoveerd, met 1-0.

26 september