Negatieve coronatesten na positieve test zorgen voor opluchting: Nijmeegse atleet Mike Foppen kan naar de Spelen

Foppen ging, volgens zijn zaakwaarnemer Dave Klink, deze week ‘door een achtbaan van emoties’. De atleet testte maandag positief op corona, dinsdag negatief en woensdag opnieuw positief. Daardoor leek deelname aan de Spelen in gevaar te komen.



Klink: ,,Maar de testen van zowel donderdag als vandaag (vrijdag, red) gaven een negatieve uitslag. En dat is toereikend om mee te mogen doen aan de Spelen.”



Het blijft volgens Klink gissen waarom Foppen, die in maart corona had en sindsdien twee keer was gevaccineerd, toch tweemaal positief testte. ,,Maar dat is nu niet belangrijk meer. Mike kan naar Tokio.”



Foppen, meervoudig Nederlands kampioen, loopt op de Spelen de 5 kilometer.