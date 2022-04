Nijmeegse Ajax-voetbalster Vita van der Linden gaat ondanks blessure op bekerjacht in eigen stad: als supporter

Kan het nog mooier? De nationale voetbalbeker winnen in de stad waar je werd geboren en opgroeide. De Nijmeegse Vita van der Linden (25) staat tweede paasdag met Ajax in de finale tegen PSV. Het decor van de eindstrijd is nou eens niet de Johan Cruijff Arena, of De Kuip. Nee, het is De Goffert, het stadion uit haar geboortestad.