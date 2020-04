Nijmeegse atleet Foppen wint met toptijd Corona Solo 5K; evenement krijgt een vervolg

Omdat de 23-jarige atleet van Team Zevenheuvelen de tijd niet in officieel wedstrijdverband heeft gelopen, gaat de tijd niet de boeken als nationaal record. Dat record blijft in handen van Kamiel Maase: 13.42.

Foppen bleef Noah Schutte (13.49) en Frank Futselaar uit Westervoort (13.53) voor. Bij de vrouwen zette de Zweedse topatlete Sarah Lahti de snelste tijd neer. De 25-jarige hardloopster liep een rondje van 5 kilometer in 15 minuten en 46 seconden. Ze bleef de Belgische Nina Lauwert (16.03) en Nederlandse Famke Heinst (16.31) voor.

De Corona Solo 5K was een initiatief van Tom de Gelder en Jelmer van der Linden. De twee atleten misten het wedstrijdelement, nu er geen georganiseerde hardloopwedstrijden zijn vanwege het coronavirus. Via de app Strava schreven ruim 4000 atleten zich in voor het rondje van 5 kilometer dat de hardlopers solo moesten lopen.

De uitslagen zijn verwerkt en daar is een ranglijst uitgekomen. In totaal hebben 1758 deelnemers ook daadwerkelijk volgens de regels deelgenomen, de uitslagen zijn hier terug te vinden. ,,We hadden wat problemen met het doorkomen van de resultaten in de app”, reageert mede-organisator De Gelder. ,,Dus als iemand zijn naam mist, dan kan diegene tot maandagavond nog mailen. Dan voegen we diegene nog toe.”