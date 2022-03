‘Nijmeegse’ atleten maken van NK halve marathon een thriller

Juliana’31 blijft na makkelijke middag in spoor van topploegen

LICHTENVOORDE - Juliana’31 blijft meedoen om de bovenste plekken in de hoofdklasse B. De voetbalploeg van trainer Ton Kosterman kwam zondagmiddag geen moment in de problemen en was met 4-1 te sterk voor Longa’30.

27 februari