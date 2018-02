Administratief foutje kost Foppen deelname aan NK indoor

Uit de wedstrijdbepalingen voor het nationaal kampioenschap maakte Foppen op dat zijn 5 kilometer-tijd omgerekend zou worden naar een 3-kilometertijd. ,,Bovendien kwam ik tijdens de 5 kilometerrace waarmee ik me inschreef na 3 kilometer door in 8.28 minuten. Er zijn atleten die met een slechtere tijd wel zijn toegelaten tot het NK”, zegt hij.



Wat Foppen ook verbaasde was dat marathontopper Michel Butter wél door de Atletiekunie is toegelaten tot de 3.000 meter, terwijl hij zich eveneens met een 5-kilometertijd aanmeldde. De Atletiekunie blijkt speciaal voor Butter gebruik te hebben gemaakt van een uitzonderingspositie in de reglementen die het de technisch directeur mogelijk maakt lopers toe te laten die niet aan de inschrijfbepalingen hebben voldaan.



Waarom die uitzondering voor Foppen – kanshebber op eremetaal – niet werd gemaakt, is onduidelijk. De Atletiekunie was vrijdag nog niet bereikbaar voor commentaar.