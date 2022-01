Nijmeegse freestyle-skiester Hanssen wil via rechter naar Winterspelen: ‘Geen andere keus’

Nijmeegse gewichthef­fer Kuworge valt op WK juniorenre­cord aan, maar komt net tekort

TASJKENT - Gewichtheffer Enzo Kuworge is vrijdag tiende geworden op de WK in Tasjkent. In de zwaarste klasse (109+ kilogram) eindigde de Nijmegenaar met 176 kilo trekken en 227 kilo stoten (403 in totaal) als tweede in de B-groep.

17 december