Nijmeegse hockeyers blijven op het goede spoor in promotieklasse, ondanks gelijkspel

NIJMEGEN - De hockeyers van Nijmegen speelden gisteren in de promotieklasse gelijk tegen Hurley (2-2) en liepen zodoende voor het eerst in drie duels tegen puntenverlies aan. Tegen de bezoekers uit Amstelveen is dat geen schande, want de uitploeg was vorig seizoen actief in de hoofdklasse, het hoogste niveau.

Nijmegen kwam twee keer op voorsprong. Jim van de Venne maakte in het tweede kwart met een backhand-schot 1-0. Na de gelijkmaker voor rust, scoorde David Blom na de pauze uit een strafcorner (2-1). In de slotfase kreeg de thuisploeg nog drie strafcorners, maar de Noord-Hollandse verdedigers en de doelman waren een sta-in-de-weg. ,,Met zeven punten uit drie duels kunnen we de conclusie trekken dat we goed bezig zijn”, zei Nijmegen-coach Bas Bogaard, die dik tevreden was met het vertoonde spel.

In de overgangsklasse B speelden de mannen van Union gelijk (3-3) in Breda bij Zwart-Wit. In de laatste minuut ging het mis na een discutabele strafcorner. De eerste corner van de Brabanders ging op een eigen speler (shoot), maar in plaats van af te fluiten, gaf de arbiter een nieuwe corner, die erin ging. Union-trainer Erik Verzijden: ,,Ik voelde me even bestolen, maar een halfuur later kwam ik tot de conclusie dat een gelijkspel terecht was. Wij kregen een strafbal die misschien ook niet helemaal terecht was.”

Adam Le Page benutte die strafbal (3-2), daarvoor scoorden Cas Joosten (1-1) en Olivier van den Berg (1-2). Het was al het derde gelijkspel in drie wedstrijden voor de Nijmegenaren. Verzijden: ,,We speelden als een team dat er vol voor ging, dat heb ik eerder dit seizoen gemist.”

Voor de hockeysters van Nijmegen (overgangsklasse B) kan de start van het seizoen niet beter. Na de zege bij Gooische in Hilversum (1-4) is de ploeg van oefenmeester Bas de van der Schueren na drie duels nog ongeslagen. Harde conclusies wil hij daar nog niet aan verbinden. ,,Over een wedstrijd of vijf à zes kunnen we beter zeggen waar we echt toe in staat zijn.”

Nijmegen liep snel uit naar 4-0 via doelpunten van Pleun van Dommelen, Sanne Vormeer (2x) en Elena Colmer. ,,We spelen steeds weer een beetje beter.”

In de overgangsklasse A zijn de vrouwen van Union na drie wedstrijden van de nul punten af. De Nijmeegsen speelden gelijk bij Schiedam: 3-3. Er had meer in gezeten, want via Anne Heuver (2x) kwam Union 2-0 voor. Toen Schiedam zich terug had geknokt, scoorde Jill Kunst (2-3).

,,Goede vraag waar het dan precies mis is gegaan”, zei trainer Roderick Juffermans van Union. ,,Aanvallend brachten we meer dan in de afgelopen weken, verdedigend stonden we bij vlagen goed. Maar als iets achterin misgaat, gaat direct alles fout.”

Derby eindigt onbeslist WIJCHEN - Iets minder dan 9 kilometer ligt er tussen de hockeycomplexen van Wijchen en Beuningen. De twee rivalen kwamen elkaar gisteren in Wijchen tegen in de eerste klasse C: 3-3. Via twee goals van Annefleur Engel kwam Wijchen op 2-0, maar Beuningen knokte zich terug via Esther Kamerman (2x). Fleur Theunissen zorgde opnieuw voor de voorsprong van het thuisteam, maar Nina Eerdhuijsen redde een punt voor Beuningen. In dezelfde competitie speelde QZ (Nijmegen) gelijk bij Nieuwegein (2-2) en Apeliotes (Nijmegen) pakte bij Alliance in Heemstede een punt: 1-1. De mannen van QZ (eerste klasse C) gingen hard onderuit tegen Oss: 0-5.