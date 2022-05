Nijmeegse ijshockeyer Gerritsen ziet zilveren WK-medaille als kers op de taart

De 21-jarige Gerritsen blijft nuchter onder het succes vorige week op het vierde niveau voor landenteams, waarbij er in de Kroatische hoofdstad Zagreb alleen werd verloren van China. ,,Het was een mooie ervaring”, vertelt de speler van Heerenveen Flyers. ,,En we hebben goede wedstrijden gespeeld, aangetoond dat we een niveau hoger thuishoren. Dat we na de drie gewonnen duels zij aan zij naar het volkslied stonden te luisteren, blijft me altijd bij.”