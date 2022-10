Nijmeegse shorttracker Teun Boer op weg naar debuut in wereldbeker: ‘Mijn grootste race ooit’

De Nijmegenaar is door bondscoach Niels Kerstholt geselecteerd voor de manche in het Canadese Montreal in het laatste weekeinde van oktober. ,,Hier ga ik rijden tegen de absolute wereldtop”, zegt Boer, die pas enkele maanden bij het Nederlands team zit ,,Dat is een knappe prestatie”, erkent Boer, die niet naast zijn schoenen gaat lopen.

,,Ik moet het eerst maar eens laten zien. Dat zal pittig worden. Dit wordt de grootste race in mijn carrière tot nu toe. Ik heb wedstrijden gereden in Zwitserland, België en Italië, maar Montreal is andere koek. Ik ga er naartoe om te presteren, misschien is de volgende stap een WK of EK. Ik hoop indruk te maken op de bondscoach.”

Boer verdiende zijn plek door zijn goede resultaten van de afgelopen weken tijdens de Nederlandse ‘trails’ en de Dutch Open. Hij is geplaatst voor de 500 meter, maar welke afstanden hij definitief zal schaatsen bepaalt bondscoach Kerstholt later.

Vertrouwen

Er is volgens de schaatser zelfs een kleine kans dat hij in Canada niet in actie komt. ,,Er zijn per afstand meerdere Nederlanders geselecteerd, dus of ik ook daadwerkelijk van start ga, is nog niet helemaal zeker. Op dit moment heb ik wel het idee dat ik bij de top hoor, dus ik heb er vertrouwen in dat ik mijn rondjes mag rijden.”

Boer begon als kind met schaatsen in het Nijmeegse Triavium en kwam via het regionaal talentencentrum in Dordrecht terecht in Heerenveen. Daar traint en woont hij.