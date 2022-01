Nijmeegse skiester Hanssen verliest kort geding en mist Spelen: ‘Het blijft oneerlijk’

Foppen eindigt op het podium in Barcelona

BARCELONA/NIJMEGEN - De Nijmeegse atleet Mike Foppen is vrijdagavond als derde geëindigd tijdens de wedstrijd Cursa Dels Nassos in de Spaanse stad Barcelona. Hij legde de 5 kilometer door de straten van de Catalaanse stad af in 13 minuten en 37 seconden.

31 december