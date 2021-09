Nijmeegse voetbalclub trekt zich vlak voor competitiestart terug uit vierde klasse: ‘Pijnlijk besluit’

SV Hatert in rouw, verdronken Nijmege­naar (22) speelde in eerste elftal: ‘Seedy was een belofte’

6 september NIJMEGEN - Rouw bij de Nijmeegse voetbalvereniging SV Hatert. De club speelt dit weekend niet want Seedy Dumbuya, verdediger in het eerste elftal, is gisteren plotseling overleden. Hij is de 22-jarige Nijmegenaar die vrijdag is verdronken in een recreatieplas bij Weert.