Nijmeegse zwemmer Nyls Korstanje na Nederlands record: ‘Top 10 van de wereld is bijzonder’

Hij wist wel waar hij wat had laten liggen. ,,Eigenlijk had ik een heel slecht keerpunt. Ik had wel een perfecte race nodig om het te halen en dat was dit net niet. Ik heb ervoor gestreden, meer kon ik niet. Dus ik ben echt wel tevreden. Top tien van de wereld is toch bijzonder”, aldus de vlinderslagspecialist, die eerder deze wereldkampioenschappen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest ook al als tiende eindigde op de 50 meter.