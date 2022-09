Nijmegen begint sterk aan de overgangsklasse, Union staat stijf van de zenuwen

Voor Nijmegen scoorden Elena Colmer (2x), Maren Eertink en Liz Nguyen. Halverwege de wedstrijd was het 0-1, in het derde kwart viel de enige tegentreffer. ,,Aan het einde van de eerste helft en toen het tegendoelpunt viel stonden we wat onder druk”, zei De van der Schueren. ,,Maar dat hoort erbij, we vonden snel de grip op de tegenstander terug. Iedereen haalde een voldoende en bij vlagen was het gewoon erg goed. Ik ben blij met zo'n begin van het seizoen.”

In de overgangsklasse A startten de vrouwen van Union met een 2-0 nederlaag bij Breda. Roderick Juffermans, de nieuwe coach van de Nijmeegse ploeg, was toch niet ontevreden. ,,We stonden in het begin, onnodig in mijn ogen, stijf van de zenuwen. Daardoor verloren we duels op plekken waar je dat niet moet doen, gaven we veel slappe ballen. Maar in de tweede helft lukte het ons om opportunistischer te spelen. We kwamen echt in de wedstrijd. Alleen waren we in de eindfase onze aanvallen nog niet secuur en was het spel niet snel genoeg.”

Union stond op dat moment met 1-0 achter (de 2-0 viel pas laat), maar Juffermans realiseerde zich dat zijn team daarmee ook de handen dicht mocht knijpen. In de zwakke openingsfase hield keepster Anouk Meima haar ploeg op de been. ,,Zij neutraliseerde drie honderdprocentkansen van Breda”, stelde de coach.

De mannen van promotieklasser Nijmegen bogen thuis tegen SCHC een 2-0 achterstand om in een 5-3 zege. De eerste twee tegentreffers (strafcorners) vielen in het eerste kwart, de derde in de slotfase (een strafbal). De ploeg van coach Bas Bogaard had het hele duel het overwicht.

,,Ook ons eerste kwart was niet slecht”, zei Bogaard. ,,Toen we achter kwamen, hebben we prima opgeschakeld. Als team hebben we sterk gespeeld en goed gebruikgemaakt van de momenten waarop we een tegenaanval konden plaatsen.”

Kjell Bakker (twee strafballen), Danilo Trieling, Jim van de Venne en David Blom (strafcorner) scoorden tegen de ploeg uit Bilthoven.

Overgangsklasser Union sleepte bij Breda in de slotseconden een 3-3 gelijkspel uit het vuur, door een treffer van Tim van der Velde. ,,Vorig jaar verloren we dit soort duels”, zei een opgeluchte coach Erik Verzijden. ,,Maar dat neemt niet weg dat we hier onnodig punten laten liggen.”

Union pakte, vooral door te praten tegen de scheidsrechter, drie gele kaarten. ,,Dat mag niet gebeuren”, sprak Verzijden. ,,Daarbij maakten we verkeerde keuzes en was het baltempo te laag. Wat wel goed was: we vochten ons twee keer terug.” De 0-1 was een strafcorner van Adam Le Page, de 2-2 kwam van de stick van Benjamin Parker.

Wijchen goed uit de startblokken in ‘regionale’ eerste klasse De speelsters van QZ, die vorig seizoen degradeerden naar de eerste klasse, zijn het nieuwe hockeyjaar goed begonnen. Thuis in Nijmegen werd het gistermiddag 1-0 tegen Kromhouters uit Tiel. De eerste klasse C is er dit seizoen een om van te watertanden. De hockeybond heeft vier regionale clubs ingedeeld in die afdeling: naast QZ zijn dat Beuningen, Wijchen en Apeliotes. Ook Wijchen kende gisteren een pikstart. De formatie won thuis overtuigend met 3-0 van het Arnhemse Upward. Beuningen, dat afgelopen seizoen ook degradeerde uit de overgangsklasse, verloor zijn eerste duel van het seizoen met 2-0, uit bij Nieuwegein. Het Nijmeegse Apeliotes ging met 4-0 onderuit tegen Rosmalen. De mannen van Apeliotes pakten in de eerste klasse C meteen de koppositie. Wageningen werd ruim opzijgezet: 7-2. QZ verloor in en van Houten: 5-1.