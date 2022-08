Nijmegenaar Nyls Korstanje grijpt net naast EK-medaille

De 23-jarige Nijmegenaar had zichzelf een dag eerder de favorietenrol opgespeld door zowel in de series als in de halve finale de snelste tijd van allen te klokken én tweemaal zijn eigen Nederlandse record te verbeteren. Donderdagochtend finishte hij in 22,90 seconden, in de avonduren snoepte hij daar nog wat tijd vanaf: 22,88.

Korstanje was vrijdagavond in de finale in Stadio del Nuoto trager dan in die beide races. Hij tikte aan in 23,10. Winnaar van de race was de Italiaan Thomas Ceccon (22,89).

In de race gebeurde wat Korstanje donderdag al voorspelde. ,,Iedereen gaat op mij jagen in plaats van andersom. Dat is iets om van te leren, want dat heb ik nooit eerder gehad”, zei hij toen.

De Fransman Maxime Grousset pakte het zilver (22.97), Diogo Ribeiro uit Portugal (23.07) het brons.

Korstanje kan vrijdagavond alsnog een medaille pakken. Hij kwalificeerde zich vrijdagochtend met de gemengde estafetteploeg voor de eindstrijd van de 4x100 meter wisselslag. Korstanje vormde toen met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Tessa Giele de estafetteploeg van Nederland. De formatie zwom de snelste tijd (3.46,64). De finale begint om 19.40 uur.

In het weekeinde heeft Korstanje ook nog medaillekansen op de 100 meter vlinderslag. Op die afstand heeft hij ook het Nederlands record in handen.