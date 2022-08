Nijmegenaar Nyls Korstanje pakt kort na deceptie alsnog goud op EK

Nijmegenaar Korstanje incasseerde ruim een uur vóór die winnende race nog een stevige tik. Hij greep net naast de medailles op de 50 meter vlinderslag en werd vierde. De 23-jarige zwemmer had zichzelf donderdag op die afstand de favorietenrol opgespeld door zowel in de series als in de halve finale de snelste tijd van allen te klokken én tweemaal zijn eigen Nederlandse record te verbeteren. Donderdagochtend finishte hij in 22,90 seconden, in de avonduren snoepte hij daar nog wat tijd vanaf: 22,88.

Korstanje was vrijdagavond in de finale in Stadio del Nuoto trager dan in die beide races. Hij tikte aan in 23,10. Winnaar was de Italiaan Thomas Ceccon (22,89). In de finale gebeurde wat Korstanje donderdag al voorspelde. ,,Iedereen gaat op mij jagen in plaats van andersom. Dat is iets om van te leren, want dat heb ik nooit eerder gehad”, zei hij toen. De Fransman Maxime Grousset pakte het zilver (22.97), Diogo Ribeiro uit Portugal (23.07) het brons.